داود أوغلو: النظام في تركيا “استبدادي فاسد”

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، إن النظام الحاكم في تركيا هو “استبدادي فاسد”.



وأوضح داود أوغلو أن هذا النظام كان متواجدا في تركيا قبل عام 2001 -الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية للسلطة- مشيرا إلى أن هناك علاقة بين الاستبداد ومخطط الفساد.

وتابع رئيس حزب المستقبل: “أعلنا عن تقرير الإصلاح الأخلاقي السياسي ووثيقة السياسة النظيفة الشهر الماضي. حددنا كيفية منع الفساد والممارسات الخاطئة في 165 مقالاً أعطت الأولوية لإصلاح النظام من خلال النظر إلى الصورة كاملة. اليوم اسم النظام في تركيا هو مخطط فساد استبدادي”.

وأكد داود أوغلو أنه في حالة عدم تغيير الأمر، سيحل 15 شركة تحظى بالمناقصات الحكومية محل 5 حالين مقربين من أردوغان.

وفي تعليق على تطبيق الحزمة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها الرئيس أردوغان، قال داود أوغلو: “عندما طالعت ما أعلنه الرئيس من قضايا كحزمة الإصلاحات، خطر ببالي احتمالان: إما أن الرئيس يعيش في عالم آخر أو نظام آخر وصل إلى السلطة”.