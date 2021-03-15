عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالإغراء والتعذر بكورونا.. بريطانيا تستبعد استفتاء اسكتلندا

الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365

بالإغراء بالاستفادة من حكومة المملكة المتحدة وعدم مناسبة ظرف تفشي كورونا استبعدت بريطانيا إجراء استفتاء قريب على استقلال اسكتلندا.



وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إن الوقت غير مناسب لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأضاف جونسون خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء حزب المحافظين الذي يتزعمه، الأحد: "أجد أنه أمر لا يصدق أن يختار الحزب الوطني الاسكتلندي هذه اللحظة للدفع بحملته من أجل الانفصال"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: "عندما يتم البدء في إعادة فتح كل شيء، وعندما نلتقي بأصدقائنا وأسرنا من جديد ، يمكن أن يعتقد الحزب أن هذه هي اللحظة المناسبة لنصبح فيها جميعا ضد بعضنا البعض".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الوطني الاسكتلندي في طريقه للفوز بالسيطرة على البرلمان الاسكتلندي في الانتخابات المقررة في 6 مايو/أيار، مما يعزز طموح الوزيرة الأولى (رئيسة الوزراء) نيكولا ستارجن لإجراء استفتاء آخر حول إمكانية ترك الاتحاد الذي دام ثلاثة قرون مع إنجلترا وويلز.

ويسعى جونسون إلى استغلال تقدم ضئيل في الحفاظ على تماسك المملكة المتحدة ، بالإشارة إلى كيفية استفادة أسكتلندا من الحكومة في لندن.

وقال جونسون إن اسكتلندا استفادت ، من بين أمور أخرى ، من إنفاق 3ر13 مليار جنيه استرليني (5ر18 مليار دولار) على الخدمات العامة أثناء أزمة كوفيد 19.