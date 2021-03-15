شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لاختيار 16 مارس عيدا للمرأة المصرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال ساعات يبدأ الاحتفال بعيد المرأة المصرية حيث يعد هذا اليوم تخليدا لذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار فى اطار ثورة 1919.

وفيما يلى عرض لأهم الأحداث التى وقعت فى ذكرى اليوم المرأة المصرية:

1- أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوى تظاهروا رافعين إعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطانى والاستعمار.

2- أسفرت الاشتباكات مع قوات الاحتلال فى 16 مارس 1919 عن سقوط مجموعة من الشهيدات المصريات هن : نعيمة عبد الحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح.

3- الإعلان عن تأسيس أول اتحاد نسائى فى مصر، بقيادة هدى شعراوى فى 16 مارس 1923 حيث طالب برفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل

4- فى 16 مارس 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة.

5- فى 16 مارس عام 1956، حصلت المرأة المصرية للمرة الأولى على حق الانتخاب والترشيح بعد إقرار دستور 1956.