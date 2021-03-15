عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد اتهامات التحرش.. بيلوسي تدعو حاكم نيويورك للاستقالة

الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إلى الاستقالة.



وقالت بيلوسي إن على كومو "النظر في أعماق قلبه" والسؤال عما إذا كان لا يزال يستطيع أداء وظيفته بعد أن طالبه ديمقراطيون كبار بأن يقدم استقالته على خلفية مزاعم بارتكابه اعتداءات وتحرشات جنسية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه بينما، شددت بيلوسي من لهجتها على الساحة الوطنية، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازيو إنه يتوقع أن يتم عزل الحاكم الذي يقضي فترته الثالثة من جانب مشرعي الولاية، "وربما يقرر الحاكم قبل ذلك،الاستقالة".

ويقاتل كومو /63 عاما/ من أجل مسيرته السياسية بعد أن طالبه معظم الديمقراطيين الذين يمثلون نيويورك في مجلس النواب، وعضوا الولاية بمجلس الشيوخ بأن يستقيل. وقال في اتصال مع الصحفيين يوم الجمعة "إنني لن أستقيل".

ويواجه حاكم ولاية نيويورك تهما بالتحرش الجنسي بموظفات بمكتبه.