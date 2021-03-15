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اليوم.. استئناف أحمد بسام زكي على حبسه 3 سنوات بتهمة التحرش بالفتيات "إلكترونيًا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة استئناف المتهم أحمد بسام زكي على حُكم حبسه 3 سنوات مع الشغل، بتهمة بعدد من الفتيات وتهديدهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى "س. ف"، بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال يقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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