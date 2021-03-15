نزع 1632 لغماً وعبوة خلال أسبوع

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» من انتزاع 1632 لغماً وذخائر غير متفجرة خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 224 ألف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 45 لغماً مضاداً للأفراد، و367 لغماً مضاداً للدبابات، و1215 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة. وتم نزع 557 ذخيرة غير متفجرة و151 لغماً مضاداً للدبابات من محافظة عدن. وتمت إزالة 28 لغماً مضاداً للدبابات، إضافة إلى 6 ذخائر غير متفجرة و5 عبوات ناسفة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

ونزع الفريق 5 ذخائر غير متفجرة، و7 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة. وتم نزع 147 ذخيرة غير متفجرة، و24 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 340 ذخيرة غير متفجرة في مأرب. وتم نزع 18 لغماً مضاداً للأفراد و145 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة. وتم نزع عدد من الألغام والذخائر غير المتفجرة في محافظة تعز.