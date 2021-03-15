مصر وفرنسا تنفذان تدريباً بحرياً في البحر الأحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً، باشتراك الفرقاطة المصرية «سجم الفاتح» مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول»، في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي.

وقال مصدر مصري لـ«الاتحاد»: إن نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي المقصود به البحر الأحمر وليس البحر المتوسط، لكنه أشار إلى أن تدريبات عدة نفذها الجيشان سابقاً في نطاق البحر المتوسط.

وأعلن الجيش المصري أن التدريب جاء في إطار «خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة»، موضحاً أن التدريبات شملت تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المشتركة ذات الطابع القتالي، التي تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين، من بينها تشكيل ستائر الحراسة القريبة والبعيدة، مع تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن التشكيل، إضافة إلى إجراء إبحار ليلي مشترك.

وأجرى الجانبان «تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات المصرية والفرنسية المصاحبة، وأيضاً التدريب على تنفيذ إجراءات الأمن البحري بمناطق العمل».