محمد الفلاح - ميليشيا الحوثي تقصف مدرسة في تعز.. ومقتل أطفال

الإثنين 15 مارس 2021

مع تقدم الجيش اليمني في عدة مناطق في المحافظات اليمنية تصعد ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، حيث أفاد سكان في تعز رويترز، الأحد، بمقتل 3 أطفال في قصف حوثي على مدرسة غربي المدينة.



إلى ذلك، قال السكان لرويترز إن الأطفال، وهم شقيقان وأحد أقاربهما، كانوا في الجوار عندما أصاب الصاروخ المدرسة في منطقة الكدحة في غرب محافظة تعز.

وذكرت رويترز أن ميليشيا الحوثي رفضت التعليق على قصف المدرسة في تعز.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي رفضت مقترح الحل الذي طرحه المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركينغ، ووصفته بغير المقبول، معتبرة أن أميركا قدمت خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفثس.

وكان المبعوث الأميركي الخاص باليمن قال الجمعة، إن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في اليمن مطروحة الآن على الحوثيين، مشيرا إلى أنه تلقى كل الدعم من التحالف في اليمن، معتبرا أن "الدعم السعودي أمر مهم وأساسي لمهمتنا في اليمن".