محمد الفلاح - الجيش اليمني يأسر فصيلا كاملا من الحوثيين في حجة

الإثنين 15 مارس 2021

أسر الجيش اليمني، الأحد، فصيلاً كاملاً من الحوثيين في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية.



وقال العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "أسرنا العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في مأرب".

وأضاف: "محاولات الحوثيين للتقدم في صرواح بمحافظة مأرب باءت بالفشل"، مبيناً أن ميليشيات الحوثي اغتالت 15 من شيوخ القبائل ممن رفضوا التعاون مع الميليشيات.

تدمير مدرعة ومقتل 5 عناصر حوثية

هذا وكشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن تدمير مدرعة تابعة للميليشيات ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

كما أكد أن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيات الحوثية في مديرية عبس.

وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش وفرار الميليشيا الحوثية.