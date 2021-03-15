شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي سابق: إيران تشجع الفساد في العراق عبر ميليشياتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى، أن وجود قوات بلاده بالعراق يمنع تسليمه كليا إلى نظام الملالي في إيران، وأن نظام الملالي يشجع على الفساد في هذا البلد عبر الميليشيات التابعة له داخل العراق.

وأضاف في مقال له في صحيفة «ذي هيل» الأمريكية: عندما كنت أشغل منصبي في أوائل عام 2020، سألني مجموعة من المحللين عن «البجعات السوداء» في المنطقة، في إشارة إلى الأحداث المستبعدة لكنها قد تكون ذات أهمية كبيرة.

وأشار إلى الأمر الذي برز في ذهنه على الفور كان احتمال أن يشق مصطفى الكاظمي، طريقه متجاوزًا معارضة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران ليصبح رئيس الوزراء في العراق، مضيفا: شعرت حينها بأنه يمكن أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للعراق والمنطقة.

ومضى يقول: خلال فترة عملي في وزارة الخارجية، زرت العراق أكثر من أي دولة أخرى من بين الدول الـ 18 في المنطقة. فيما يقرب من 12 رحلة، التقيت بقادة البلاد في محاولة لتشجيع بغداد على التصعيد والقيام بدورها لتأكيد السيادة أو على الأقل الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية فيينا لحماية الدبلوماسيين.

وأردف: بحلول عام 2020، انخرطت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران المصممة على طرد القوات العسكرية والدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد في حملة من الهجمات الصاروخية، التي استهدفت موظفين أمريكيين، مما يهدد استدامة وجود القوات الأمريكية.

محادثات عقيمة

ومضى يقول: كانت محادثاتي مع رئيس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي، الذي خدم من 2018 إلى 2020، عقيمة. عندما تم الضغط عليه لاتخاذ خطوات لحماية أرواح الأمريكيين، كان عبدالمهدي يتردد عادة. كان يقول إن إيران جارة والولايات المتحدة صديقة.

وتابع: مع اشتداد الهجمات على الأفراد والمصالح الأمريكية، التي بلغت ذروتها في يناير 2020، بالاقتحام المدبر لسفارتنا في بغداد، ومقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والتصويت غير الملزم في البرلمان لطرد القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، تدهورت العلاقات مع عبدالمهدي.

وأردف: بدا أن انتخاب رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء في مايو 2020 يشير إلى يوم أفضل. كان الكاظمي معروفًا بالنسبة للولايات المتحدة، وهو وطني عراقي يقدر فوائد علاقة العمل الوثيقة مع واشنطن وأبدى رغبة حقيقية في السيادة. لكن الكاظمي واجه تحديات مماثلة لعبدالمهدي.

خطوة إيجابية

ومضى يقول: بعد شهر واحد فقط من ولايته، اتخذ الكاظمي خطوة إيجابية غير مسبوقة باعتقال أعضاء ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران المسؤولين عن هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد. وكما كان متوقعا، في الساعات التي تلت ذلك، حشد رجال الميليشيات المسلحة وحاصروا قصر الكاظمي بالمنطقة الخضراء ومكاتب جهاز مكافحة الإرهاب، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين.

وتابع: في رأيي، ربما يكون الكاظمي أفضل رئيس وزراء عراقي منذ انقلاب عام 1958، الذي أوصل البعثيين في النهاية إلى السلطة. لقد أظهر الكاظمي، الشجاع والقومي، استعداده لاتخاذ قرارات صعبة لصالح العراق. على عكس سلفه، فهو يدرك أن أعضاء الميليشيات المدعومين من إيران البالغ عددهم 100 ألف عنصر، إلى جانب الفساد، الذي تشجعه إيران والتدخل السياسي، يدمرون بلاده.

وأردف يقول: في مواجهة تهديد حقيقي من إيران، لدى الكاظمي خيارات محدودة. جارته إيران تميل إلى قتل خصومها السياسيين. على الرغم من التهديدات، استمر الكاظمي في اعتقال أعضاء الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران المشتبه في أنهم يستهدفون الأمريكيين. ولكن هناك حدا للمدى، الذي يمكن أن يذهب إليه.

وأضاف: في نهاية المطاف، حتى في ظل حكم الكاظمي، لا تستطيع بغداد الوفاء بالتزامها بحماية الأمريكيين، ومن غير المرجح أن تكون في وضع يمكنها من القيام بذلك، طالما أن وكلاء الإرهابيين الإيرانيين يسيطرون على الدولة.

القوات الأمريكية

ومضى يقول: على الرغم من هذه التحديات، يظل وجود القوات الأمريكية في العراق مصلحة حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة.

وتابع: انتشر الجيش الأمريكي، إلى جانب أعضاء تحالف كبير من الدول، في العراق بدعوة من حكومة العراق لهزيمة داعش ومنع عودة ظهوره.

وبحسب الكاتب، في غياب القدرات الأمريكية، لا سيما الاستخبارات المسلحة والمراقبة والاستطلاع أو الطائرات بدون طيار ستفشل المهمة.

وأضاف: في الوقت نفسه، فإن الانسحاب الأمريكي من شأنه أن يقلل من القدرات العسكرية العراقية، ويقوض الثقة في الدولة، ويؤدي إلى تفاقم أزمة اقتصادية حادة بالفعل.

وتابع: ربما الأهم من ذلك، أن رحيل الولايات المتحدة من شأنه أن يسلم بغداد بالكامل إلى طهران، وينهي كل الآمال في عراق ذي سيادة، ويزيد من جرأة طموحات الهيمنة الإقليمية الإيرانية.

ومضى يقول: منذ تنصيب الرئيس جو بايدن، تصاعدت الهجمات، التي تستهدف الوجود الأمريكي وأصبحت أكثر فتكًا. كانت الضربات الجوية الانتقامية في 25 فبراير في سوريا ضد كتائب حزب الله لقتل اثنين من المتعاقدين العسكريين الأمريكيين بيانًا لا لبس فيه بأن واشنطن لن تدع هذا العدوان يمر دون رد. ومع ذلك، فلن تردع المزيد من الهجمات. في الواقع، في 3 مارس أي بعد أقل من أسبوع من قصف واشنطن لسوريا، تم إطلاق 10 صواريخ على القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد.

ولفت إلى أن استهداف هذه الميليشيات بمفردها لن يردع الهجمات المستقبلية لأنها مدربة ومجهزة وممولة وموجهة بدرجة أكبر أو أقل من قبل طهران، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لمحاربة الولايات المتحدة حتى آخر شيعي عراقي.

وتابع: في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب، استراحت واشنطن فترة قصيرة من الهجمات المميتة في العراق من خلال التهديد بتحميل إيران المسؤولية المباشرة عن أفعال وكلائها من خلال الاستهداف العسكري المباشر لإيران.

وأردف: كان الهجوم الفتاك على القاعدة الأمريكية في أربيل في فبراير هو الأول من نوعه منذ 11 مارس 2020، مما ينذر بعودة فترة خطيرة.