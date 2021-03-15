جوبا تؤكد استعدادها لاستكمال عملية السلام بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت جوبا، الأحد، على استعداداها لمواصلة جهود إكمال عملية السلام في السودان.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد، حسين عبدالباقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، وفق بيان.



وأكد البرهان على متانة وأزلية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بالدور الكبير الذى لعبته جوبا في تحقيق الاستقرار في السودان عبر استضافتها للمفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح حتى تم اتفاق سلام جوبا.

بدوره، جدد نائب رئيس جمهورية جنوب السودان استعداد بلاده لمواصلة جهودها لإكمال عملية السلام.

وشدد على ضرورة التزام أطراف اتفاق سلام جوبا بما تم الاتفاق عليه.

وأوضح عبد الباقي أن اللقاء تناول التفلتات الأمنية على حدود البلدين، وتم الاتفاق على العمل على تجاوزها.

وأشار إلى أن الزيارة شهدت توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجال الصحة وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالخدمة المدنية.



كما بحث الجانبان سبل تطوير التبادل التجاري عبر الحدود لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة منضوية تحت "الجبهة الثورية"، اتفاق سلام في جوبا، لحل عقود من الصراعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والتي أدت إلى تشريد الملايين ووفاة مئات الآلاف.