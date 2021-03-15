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تدمير مسيرة حوثية مفخخة باتجاه "خميس مشيط" السعودية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه .

وقال التحالف، في بيان، إنه قواته تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وأكد على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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