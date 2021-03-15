شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تأكل بعضها.. عصابات حوثية لتصفية «الموالين والخونة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وسط الهزائم المتلاحقة التي تمنى بها مليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات، كشف مصدر موثوق في صنعاء لـ«الخليج 365» توجيه زعيم الانقلاب عصابات الأمن الوقائي بتصفية من وصفهم بالخونة من القيادات العسكرية وزعماء القبائل الموالية لكنهم لا ينتمون إلى الأسرة الحوثية.

وقال المصدر، إن جهاز الأمن الوقائي الحوثي تمكن من تصفية قياديين خلال الـ24 ساعة الماضية في صنعاء وهما الشيخ محمد عسكر أبو شوارب أحد مشايخ قبائل حاشد، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثية اللواء عزيز الجرادي. وتوقع أن تشهد الأيام القادمة أعمال تصفية وصراعات داخلية، إذ يتهم الحوثيون تلك القيادات بالخيانة والوقوف وراء فشلها العسكري. وكشفت مصادر محلية في البيضاء أن مدير أمن مديرية الملاجم الذي ينتمي للأسرة الحوثية مجلي الجوفي قتل المتحوث من أبناء القبائل علي الملجمي في مبنى الجمارك بحجة أنه ليس من الأسرة. وفي مأرب، أكدت مصادر قبلية تصفية المليشيا سرية كاملة على خلفية رفض المغرر بهم القتال.