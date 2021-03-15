شكرا لقرائتكم خبر عن قانوني كويتي لـ الخليج 365: إسقاط عضوية «الداهوم» للمس بالذات الأميرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود لـ«الخليج 365»، أن حكم المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان إعلان فوز النائب الدكتور بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة، جاء بعد فحص الطعون، لافتاً إلى أن الداهوم صدر عليه حكم مساس بالذات الأميرية في عام 2014..وقال الحمود: في عام 2016 صدر قانون للانتخابات ينص على «أن أي شخص صدر عليه حكم بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية»، يحرم من الانتخابات ووفقاً للدستور الكويتي يحرم من الترشح للانتخابات. وأضاف أن الحكم الصادر على الداهوم في 2014 كان مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وعند صدور القانون في 2016 لتعديل هذا النص، أصبح الداهوم محروماً من حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الأمة. وأكد أن المحكمة صاحبة الاختصاص وهي من تفحص الطعون الانتخابية، فلذلك الداهوم ليس له حق الانتخاب أو الترشح وبالتالي عضويته باطلة وتم إسقاطها، ودعت المحكمة إلى انتخابات تكميلية في الدائرة الخامسة لاختيار شخص آخر.

