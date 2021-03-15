شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تتجاهل الرد على واشنطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أفصح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، عن أن كوريا الشمالية لم ترد على محاولات تواصل دبلوماسي سرية من واشنطن منذ منتصف فبراير كان بعضها مع بعثة بيونغ يانغ في الأمم المتحدة. وأوضح المسؤول الرفيع، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريح أمس الأول: أن الإدارة الأمريكية بذلت جهوداً للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية من خلال عدة قنوات بدءاً من منتصف فبراير، مضيفاً: حتى اليوم لم نتلق أي رد من بيونغ يانغ. وقال المسؤول إن البلدين لم ينخرطا على ما يبدو في حوار فعال خلال أكثر من عام شملت نهاية إدارة ترمب «رغم محاولات عديدة من الولايات المتحدة خلال تلك الفترة». ويثير الكشف عن المساعي الأمريكية التي لم تنجح بعد تساؤلات بشأن كيفية تعامل الرئيس جو بايدن مع التوتر المتزايد مع بيونغ يانغ بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وكان بايدن أعلن خلال حملته الانتخابية أنه لن يجتمع مع الزعيم الشمالي كيم جونغ إلا بشرط «أن يوافق على تفكيك قدراته النووية».

