شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة 9 بكورونا.. هل يطيح «الأوكسجين» بالحكومة الأردنية ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تطور لافت، طالب البرلمان الأردني أمس (الأحد)، الحكومة بالاستقالة إثر وفاة 9 مصابين بفايروس كورونا بسبب نقص الأوكسجين في مستشفى السلط. وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب، أن ما حصل لا يساعد على استعادة ثقة المواطنين، مضيفاً: نحن بحاجة إلى ثورة إدارية واستثمارية.

ومثل أمام المدعي العام أمس وزير الصحة المقال نذير عبيدات، فيما أوقف مدير المستشفى ومساعدوه لمدة أسبوع في السجن على ذمة التحقيق. وكشف وزير الصحة المكلف مازن الفراية تفاصيل جديدة عن حادثة المستشفى، مؤكدا أن عدد وفيات كورونا بلغ 9 أشخاص منهم 6 إثر انقطاع الأوكسجين. وقال إن الأوكسجين انقطع لمدة ساعتين. وأوضح أنه تم إيصال الأوكسجين إلى المستشفى والتأكد أن هذا الأمر لن يتكرر في أي مستشفى، مضيفا أنه جرى تثبيت كوادر من الدفاع المدني لمراقبة الأوكسجين 3 مرات يوميا في جميع المستشفيات. وقال الفراية إن طبيعة مرض كورونا استهلاك كميات أكبر من الأوكسجين.