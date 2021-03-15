شكرا لقرائتكم خبر عن المعتقلة البريطانية: سجون إيران «أوكار للتعذيب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم زوج المواطنة الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف المحتجزة في طهران نظام الملالي بأنه يستغل زوجته لإبرام صفقة مع بريطانيا، على الرغم من انتهاء محكوميتها، وفق ما نقلت عنه شبكة «إيران إنترناشيونال». وبحسب محاميها حُجة كرماني فقد حضرت زاغاري أمس (الأحد) جلسة محاكمة في الفرع 15 للمحكمة الثورية، بتهمة الدعاية ضد النظام. وفضح تقرير بريطاني مأساة راتكليف في طهران، فقد تحدثت للمرة الأولى عن 5 سنوات من التعذيب الذي لاقته في السجن، خلال جلسة استشارية للمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، استغرقت 6 ساعات، تناولت فيها بالتفصيل ما عانته، ووصفت تعرضها لفترات مطولة من تقييد اليدين بالسلاسل، وعصب العينين. وأفادت صحيفة «التايمز» بأنها تعرضت لأكثر من 8 ساعات متواصلة أحيانا من الاستجواب، كما أخبرها المحققون بأن زوجها تخلى عنها، وعائلتها تبرأت منها، وستحرم من ابنتها.

