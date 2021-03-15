شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جدد وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبدالعاطي تمسك القاهرة بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ورفضها اتخاذ إجراءات أحادية تضر مصالحها والسودان. وأكد خلال مشاركته في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه أمس (الأحد) أن بلاده أنشأت العديد من السدود بالتعاون مع دول حوض النيل، مضيفا أن السلطات المصرية ضد الفعل الأحادي من دول المنبع دون الأخذ في الاعتبار مصالح دول المصب.وكشف عبدالعاطي أن 97% من موارد مصر المائية المتجددة تأتي من خارج حدودها، الأمر الذي دفع الدولة لاتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التي جعلتها من أعلى دول العالم في كفاءة وإنتاجية نقطة المياه، إذ يتم إعادة تدوير المياه ذات الملوحة العالية التي تصل إلى 7000 جزء في المليون.

