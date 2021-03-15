المملكة تهدي جمهورية ألبانيا 25 طنا من التمور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية ألبانيا المتضمنة 25 طنا من التمور. وسلم المساعدات بالنيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن شرف، لرئيس المشيخة الإسلامية بويار سباهيو، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة تيرانا. وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.

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