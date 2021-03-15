مستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، بينهم المتطرف «غليك»، أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 193 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، وأدوا طقوسا وشعائر تلمودية استفزازية، وسط دعوات جديدة لتكثيف الاقتحامات، احتفالا بـ «بداية شهر نيسان العبري»، فيما أدى عدد من المستوطنين طقوسا تلمودية في ساحة الغزالي عند باب الأسباط، أحد مداخل باحات الأقصى.

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