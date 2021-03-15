شكرا لقرائتكم خبر إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في الضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية أمس عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة، تابعة للحوثيين، في محافظة الضالع، شمال البلاد. ونقل موقع (سبتمبر نت)، عن الناطق باسم الجيش قوله «إن دفاعات الجيش الجوية، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أثناء تحليقها فوق أجواء منطقة مريس شمالي الضالع». وأوضح المصدر أن الطائرة المفخخة (إيرانية الصنع)، وتطلق عليها ميليشيات الحوثي (صماد 4) وأن الجيش فجرها قبل أن تصل إلى هدفها. وتتقاسم القوات الحكومية والمسلحون الحوثيـون السيطـرة علـى محافظـة الضالع.

كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.