العراق يحبط عملية تسلل لعناصر داعش من سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس أن قوات حرس الحدود العراقية تصدت لمحاولة تسلل عناصر تنظيم داعش من الأراضي السورية غرب منطقة جبل سنجار شمال غرب العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي، «إن قوة في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت الليلة الماضية لمحاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار».

وذكر البيان أن قوات حرس الحدود العراقية اشتبكت مع مجموعة إرهابية أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار بعد أن فتحت النار باتجاه الفوج ذاته، واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة تم خلاله إيقاف عملية التسلسل وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي السورية.

ووفق البيان، لاحقت قوة أخرى من قطاعات الحدود العناصر الموجودة على جبل سنجار ومواجهتهم بمختلف الأسلحة ولاذت هذه العناصر الإرهابية بالفرار، حيث أدى الحادث إلى مقتل أحد منتسبي الفوج الثالث اللواء السادس في حرس الحدود.

وأكد أن قيادة العمليات المشتركة وجهت قيادة عمليات غربي نينوى بتقديم الدعم والإسناد إلى جميع المخافر الحدودية على طول الحدود مع تأمين إسناد جوي لجميع القطعات في الوقت المناسب من قبل طيران الجيش والقوة الجوية.

من جهته أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله أمس القبض على خمسة إرهابيين في بغداد والأنبار.

وقال رسول، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «إن تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت واجبين نوعيين في محافظتي بغداد والأنبار، تمكنت من خلالهما من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين في منطقتي أبوغريب-الكرمة».

وأضاف أن جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته البطولية، حيث تمكن أيضا من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعـش في قضاء هيت.