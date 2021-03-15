شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة مجلس الشيوخ تمنح اللجنة العامة حق استدعاء الحكومة والأجهزة الرقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر خلال الأيام القليلة القادمة، إعلان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تفاصيل تشكيل اللجنة العامة للمجلس بعد، الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية لهيئات مكاتبها، حيث من المقرر أن يعاود المجلس انعقاد جلساته العامة يوم الأحد المقبل والموافق 21 مارس المقبل.

وتختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها، ودراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ولها أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

وتمنح اللائحة، للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك، كما أجاز لها أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها.

ووفقا للمادة 27، فإن اللجنة تعقد اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.