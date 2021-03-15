التحالف يعترض طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 38 دقيقة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأضاف أن الميليشيا تواصل محاولات استهداف المدنيين، مؤكداً أن قواته تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات.

هذا الاعتداء يتزامن بالتقدم الذي يحرزه الجيش اليمني بمسانجة قوات تحالف دعم الشرعية في مأرب.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد مرارا على استمرار قوات التحالف بدعم الجيش اليمني في معركته، مشدداً على أن مأرب ستكون عصية على ميليشيات الحوثي التي لا تهتم بحياة عناصرها الذين أرسلتهم للمعركة.