رئيس الأركان الجيش اليمني: منعنا الحوثي من دخول مأرب بمساعدة قوات التحالف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 01:11 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 12:20 صباحًا

صرح رئيس هيئة الأركان صغير حمود، إلى أن جهود قواته بمساندة تحالف دعم الشرعية هي التي منعت ميليشيا الحوثي من دخول مأرب، وأكد أن الشرعية ترحب بكل من يريد السلام والأمن.

وأضاف حمود في تصريح لـ”العربية/الحدث”، بأن قوات الشرعية قد صدّت هجمات متتالية لميليشيات الحوثي على المحافظة، لافتاً إلى أن عناصر الجيش اليمني مستمرة بتحقيق مزيد من التقدم في مواجهة الميليشيا.

وسيطر الجيش اليمني، الجمعة الماضية، بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على قرى المنجورة وبرمان والكازمية والعكاشية والجرف والكلفود والحمراء الشبكة والمعصار والظهر وشعب الدوش.

كما تقدمت قوات الجيش اليمني باتجاه سوق الربوع، ومنطقتي البداح والكدحة في مديرية عبس الساحلية.

كذلك أعلنت وكالة الأنباء اليمنية نقلا عن مصدر عسكري، الأحد، أن القوات المشتركة بالساحل الغربي استهدفت تعزيزات لجماعة الحوثي في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، مؤكدة أن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح عقب معارك عنيفة في جبهة مثلث البرح وجبال رسيان.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد مرارا على استمرار قوات التحالف بدعم الجيش اليمني في معركته، مشدداً على أن مأرب ستكون عصية على ميليشيات الحوثي التي لا تهتم بحياة عناصرها الذين أرسلتهم للمعركة.

إلى ذلك، استطرد المالكي مذكّراً بأن عاصفة الحزم كانت انطلقت لحماية الشعب اليمني، والحفاظ على الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي، مشيراً إلى استمرار التحالف بتقديم الدعم بكل أنواعه سواء أكان من الجانب الإنساني، أو السياسي، أو العسكري وذلك بطلب من القوات الأمامية في الجيش اليمني المرابطة هناك.