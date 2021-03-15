شكرا لقرائتكم خبر عن اتهمتهم بدعم التطرف.. موسي تتوعد «الإخوان» بمسيرة حاشدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في إطار حربها ضد «إخوان تونس»، توعدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بحشد أعداد غفيرة خلال مسيرة شعبية في محافظة صفاقس، لإدانة دعم حركة النهضة للجمعيات المتطرفة.

وقالت موسي خلال كلمة مساء أمس (السبت) أمام جمع من أنصارها في صفاقس، جنوب البلاد: «إن حزبها سيزلزل الأرض تحت أقدام حركة النهضة في المسيرة الشعبية التي سيتم تنظيمها 20 مارس الجاري، بمناسبة عيد الاستقلال». وأضافت «أن التونسيين سيبرزون لحركة النهضة أنهم يساندون بلادهم، ويرفضون بيع تونس والتفريط في السيادة الوطنية».

واعتبرت النائبة التونسية أن فض اعتصام حزبها أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بالقوة، فجر الخميس الماضي، كان محاولة لتغطية جرائمه وإخفاء ما يحتويه المقر من أرشيف ووثائق على علاقة بالإرهاب. وطالبت الأجهزة القضائية ووزارتي الدفاع والداخلية بالتحقيق في تصريحات قالت إن إحدى المحسوبات على فرع تونس لاتحاد علماء المسلمين أدلت بها، وزعمت خلالها أن أمنيين وعسكريين تلقوا دورات لدى الجمعية.