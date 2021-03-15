شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة عاتية تجتاح غرب الولايات المتحدة وإلغاء مئات رحلات الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاحت عاصفة شتوية عاتية مناطق شاسعة من جبال روكي والسهول العظمى في غرب الولايات المتحدة صباح الأحد مما أجبر السلطات على إلغاء مئات من رحلات الطيران في دنفر وإغلاق طرق سريعة رئيسية.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة إن المنطقة قد تشهد تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها ما بين 60 و90 سنتيمترا. وكانت تحذيرات العاصفة الثلجية الناجمة عن رياح عاتية قد صدرت في شرق ولاية وايومنج وغرب ولاية نبراسكا وجنوب غرب داكوتا الجنوبية. وأفادت شركة المرافق إكسل إنيرجي لتتبع انقطاع التيار الكهربائي أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف مشترك في كولورادو.

وتم إغلاق الطريق السريع 25 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي من شمال كولورادو إلى وايومنج كما تم إغلاق الطريق السريع 80 أيضا في الاتجاهين الشرقي والغربي في معظم أنحاء وايومنج. وحذر مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في شايان بوايومنج السكان على تويتر قائلا «ابقوا في بيوتكم وإلا ستتقطع بكم السبل». وشهدت المنطقة تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمترا منذ أمس السبت.

وأُلغيت أكثر من 800 رحلة طيران في مطار دنفر الدولي الأحد بعد إلغاء مئات الرحلات أمس السبت. (رويترز)