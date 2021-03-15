شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر حوار الأديان يدعو إلى نشر الوسطية ومحاربة الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

أكد المشاركون في مؤتمر«حوار الأديان والثقافات» الـ31، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف المصرية، ضرورة العمل على نشر الإسلام الوسطي، واحترام الأديان، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله. وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الحرص على التجديد، وأهمية الإعلاء من شأن الحوار والقبول بالآخر، لأن الاختلاف من سنن الحياة. وكان المؤتمر واصل جلساته، الأحد، في القاهرة، بمشاركة علماء دين ومفكرين وشخصيات عامة من 35 دولة عربية وأجنبية، يمثلون المسلمين والجاليات الإسلامية حول العالم. وشدد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، على أهمية دور وزارة الأوقاف في محاربة الإرهاب، وتصديها للأفكار المتطرفة والجماعات المتشددة التي تركت الحوار، ولجأت إلى ممارسة العنف، مطالباً بوجوب احترام الأديان والمقدسات والرموز الدينية، مؤكداً أن مصر قاومت الإرهاب بكل أشكاله وصوره، واستطاعت قواتها المسلحة أن تحمي البلاد، من شر الجماعات المتطرفة، واستطاعت أن تُعيد بناء ما دمرته هذا الجماعات.

خدمة البشرية جمعاء

وأكد عبدالسلام نصيه، عضو مجلس النواب الليبي، أهمية دور البرلمانات في ترسيخ مفهوم الحوار وكيفية العمل به، حيث يمكنها توظيف مفهوم الحوار في ما يخدم البشرية جمعاء، فعلى المستوى الداخلي يمكنها تقريب وجهات النظر، والارتقاء بقيمة الحوار للحد من الصراعات والنزاعات. ودعت جابريلا كويفاس، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي سابقاً، وعضو مجلس الشيوخ في المكسيك، إلى ضرورة ترسيخ للقيم التي تجمعنا حول مائدة واحدة، والتي تجمع ولا تفرق، وتعزز سبل التعاون والتكاتف بين الأمم وبين الأفراد، مشددة على أهمية الحوار البناء باعتباره الطريق الوحيد للوصول إلى العيش المشترك.

نبذ التعصب وتثبيت دعائم الاستقرار

وقال أحمد الجبوري، عضو البرلمان العربي (العراق)، إن الحوار يعد الخطوة الأولى والمدخل السليم في محاربة الفكر المتطرف، الذي تسعى الجماعات الإرهابية والمتطرفة إلى نشره، لكن لابد أن يكون هناك إيمان كامل بجدوى الحوار، والاعتراف بأن الاختلاف بين البشر سنّة كونية، والمشاركة المجتمعية والمؤسسية لترسيخ ثقافة الحوار، ونبذ التعصب، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار. وأكد الشيخ ناوريزباي حاج تاجونولي، المفتي الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، أن الإسلام دين يدعو إلى حرية المعتقد، تطبيقا لقول الله تعالى «لا إكراه في الدين»، مشيراً إلى أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أبرم وثيقة المدينة التي مثلت دستوراً للتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد. وأوضح الشيخ الهادي موسى سالم، شيخ محافظة دار السلام أن الحوار في الإسلام يعد من الأساليب الأساسية في الدعوة إلى الله، عز وجل، والقرآن الكريم زاخر بأساليب الحوار مع المخالفين، حيث خلقنا الله مختلفين في الفكر والعقيدة، وهذه سنة الله في الكون، مشيراً إلى أن الإسلام ضمِن الحرية لجميع الناس، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية رسّخت مبدأ الحوار.

تحرير العقل من الخوف

وقال عبدالحميد متولي رئيس المجلس الأعلى للأئمة في البرازيل، إن وزارة الأوقاف المصرية رائدة في مجال التجديد، وفي تفكيك خطاب التطرف، مؤكداً أن الحوار الفعال يحتاج دائماً إلى طاقة عالية من الحب، تحرر العقل من الخوف، وتوفر الأمان الفكري الذي يسمح بتبادل الأفكار على أساس من رؤية واضحة ومتحررة من القيود الفكرية، مع الاستعداد للقبول بنتائج الحوار. وأكد الشيخ أحمد تميم، مفتي أوكرانيا، أنه مهما اختلفت الثقافات، لا بد أن تجتمع الشعوب على مشتركات إنسانية، فالإسلام علّمنا أن نؤمن بكل الأنبياء والرسل، حتى لو اختلفت الشرائع، مشيراً إلى أن الاختلاف موجود، والمفاهيم تختلف باختلاف الثقافات والمجتمعات، لكن كمال الإيمان عند المسلم يتحقق بمحبة الخير.