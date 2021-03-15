شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنفذ قرارات «العلا» بعد «رسائل إيجابية» من قطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”:

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن هناك سعي إلى تنفيذ ما جاء في قمة العلا، بعد سنوات القطيعة، مشيراً إلى أن مكونات ذلك هي تنفيذ الالتزامات الواقعة علينا، ونتوقع من قطر ذلك، مشيراً إلى أن هناك رسالة إيجابية من الأشقاء في قطر، في أنهم يرغبون وعازمون على استعادة زخم العلاقة في كافة النواحي السياسية والاقتصادية. وقال شكري، خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأحد، إن لجنة المتابعة تراجع العناصر والالتزامات في هذا الشأن، ومن المبكر الحكم بشكل نهائي على نتائج القمة، لأنها قيد المراجعة والمداولة والتقييم. وأضاف أنه إذا لم يوجد التزام سندخل صفحة أخرى، موضحاً أن مصر تنتهج مع كافة الأشقاء العرب سياسة الشراكة، ونتطلع لتفعيل الالتزامات القائمة. وأكد أن علاقات مصر مع الأشقاء العرب تشهد تميزاً كبيراً، بما يحقق الأمن القومي المصري والعربي، مؤكداً أن منطقة الخليج تمثل ركيزة للأمن القومي المصري والعلاقات معها مبنية على أسس وقواعد راسخة تقوم على التاريخ المشترك، والمستقبل المشترك، والتكامل والتعاون، وتوفير فرص للتقدم، والازدهار لشعوبنا جميعاً. وقال شكري إن هناك جهوداً كبيرة تبذل لاستكمال العملية السلمية بين الاسرائيليين والفلسطينيين مع الشركاء الدوليين، والمشاركين في مسار تحقيق السلام بالقدر الذي يسهم في بناء الثقة والاطمئنان. فنحن «نعمل لصالح السلام والاستقرار، كي تنعم المنطقة بشكل كامل من عوائد السلام»، مؤكداً أن أمريكا لها دائماً دور مؤثر في عملية السلام، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تأثرت بوباء كورونا، ومع حداثة الإدارة هناك أولويات تتعلق بالتحديات، ثم القضايا الدولية.