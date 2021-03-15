شكرا لقرائتكم خبر عن «الدستورية» الكويتية تُبطل عضوية نائب في مجلس الأمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت- الحسيني البجلاتي:

حسمت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد، الجدل الدائر حول عضوية النائب بدر الداهوم، حيث قضت بإبطال عضويته بمجلس الأمة، وحكمت بإعادة الانتخاب مجدداً في الدائرة الخامسة لاختيار بديل عنه، لشغل هذا المقعد الانتخابي. قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد بن ناجي بإبطال فوز الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في الـخامس من ديسمبر/أيلول الماضي، وبعدم صحة عضويته في المجلس، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجدداً في الدائرة الخامسة، لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول (بدر الداهوم) قد تمت إدانته في تاريخ 8 يونيو/حزيران 2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية، والطعن علناً في حقوق الأمير وسلطاته، وكل من أُدين بحكم نهائي بالإساءة أو المساس بالأمير، سيتم حرمانه من الانتخاب والترشح في انتخابات مجلس الأمة. وأعلن النائبان فارس العتيبي وسعود بو صليب مقاطعة جلسة قسم الحكومة. ودعا النائب صيفي الصيفي النواب الـ 38 المؤيدين للاستجواب السابق لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى «مقاطعة قسم الحكومة وإسقاطها وإجبارها على الرحيل، ‏وعدم منحها الشرعية الدستورية».