شكرا لقرائتكم خبر عن 267 ورشة افتراضية لـ «متاحف الشارقة» خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تحتفي هيئة الشارقة للمتاحف سنوياً بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، حيث تم تخصيص حزمة من ورش العمل الافتراضية، بهدف تعزيز قدراته، وتطوير مواهبه ومهاراته في شتى المجالات، بالإضافة إلى رفع وعي مختلف أفراد المجتمع بحقوقه.

وعلى الرغم من الأوضاع والتداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 المستجد في مختلف أرجاء العالم خلال العام الماضي، إلا أن هيئة الشارقة للمتاحف، تمكنت من الاستجابة للتحديات الجديدة، من خلال مواصلة تنظيم ورش العمل، والأنشطة المتنوعة، والجلسات الحوارية، والمحاضرات التوعوية للأطفال والعائلات.

ونجحت الفعاليات التي تم تنظيمها خلال الفترة من شهر يناير حتى ديسمبر 2020 في استقطاب أكثر من 50 ألف طفل وعائلاتهم، شاركوا في باقة متنوعة وثرية من الأنشطة الافتراضية، وصل عددها إلى 267 ورشة، أسهمت في إكسابهم العديد من المهارات، وأثارت مخيلاتهم، ونمّت رصيدهم المعرفي والثقافي.