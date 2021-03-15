شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحث على إدانة عرقلة المسلحين للمساعدات الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت دولة الإمارات مجلس الأمن، على الإدانة القاطعة لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية من قبل الجماعات المسلحة ومطالبتها بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك خلال البيان الخطي الذي قدمته دولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول الصراع والأمن الغذائي، استجابة لدعوة من الولايات المتحدة التي تترأس الدورة الحالية للمجلس خلال شهر مارس/ آذار.

واعتبرت دولة الإمارات - خلال البيان - أن النزاعات، خاصة التي طال أمدها، تعد بمثابة خطر جسيم على صحة وسبل عيش النساء والرجال والأطفال.. ولفتت إلى تفاقم هذا الخطر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت بتعطيل المساعدات الإنسانية وفاقمت الوضع في المناطق التي دمّرها الصراع . وأضافت، وإدراكاً منها لأهمية الأمن الغذائي لضمان الأمن البشري، عملت دولة الإمارات بنشاط على دعم الأمم المتحدة في جهودها العالمية لتوفير المؤن الضرورية، بما في ذلك الغذاء، لمن يعيشون في مناطق الصراع.. لافتة إلى الجسر الجوي الذي تم إنشاؤه بالشراكة بين دولة الإمارات وبرنامج الأغذية العالمي في مايو/ أيار 2020 الذي أسهم في إعادة ربط عمليات الإغاثة بإمدادات المعدات والسلع والخبرات الطبية في وقت تفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة.

وسلط البيان الضوء على إعلان الدولة في شهر فبراير/ شباط الماضي تقديم مبلغ قدره 230 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، استمراراً لجهودها للتخفيف من حدة الجوع والمعاناة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

وأوصى بيان دولة الإمارات، المجلس بأن يأخذ في الاعتبار عند مناقشته للقضايا المدرجة على جدول أعماله، عوامل الخطر الناجمة عن تغير المناخ.

وأكد البيان على أن النماذج التنبؤية للكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض، جزء لا يتجزأ من الإجراءات الوقائية لمجلس الأمن.. وشدد في هذا السياق على ضرورة أن تكون النساء والشباب جزءاً من جهود الوصول إلى حل مستدام لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع.

واختتم بيان دولة الإمارات في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن، بإعادة التأكيد على التزامها بالتركيز على معالجة انعدام الأمن الغذائي خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023. (وام)