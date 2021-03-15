شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تهنئ الشيخة فاطمة بيوم الطفل الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأت جامعة الدول العربية دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات..أم الإنسانية»، بمناسبة يوم الطفل الاماراتي الذي يصادف الخامس عشر من شهر مارس/ آذار من كل عام.

وقالت الجامعة، في بيان أصدرته أمس الأحد، إن يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية هامة لرصد الإنجازات والمكاسب التي حققها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات والتي ساهمت في تعزيز حماية وحقوق الأطفال على كل الصعد.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي يؤكد الإرادة السامية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتعزيز قضايا الطفولة على المستوى الوطني، وعلامة مضيئة في مسيرة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي قدم تاريخاً مشرفا كان، ولا يزال محل اعتزاز وتقدير.

وأثنت جامعة الدول العربية على الجهود المبذولة في دولة الإمارات للارتقاء بقضايا الطفولة على المستويين الوطني والإقليمي، كما أشادت بترحيب الإمارات باستضافة أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة الطفولة العربية لعام 2021 والتي تعد إضافة لبصمات الإمارات الراسخة نحو الارتقاء بوضع الأطفال في المنطقة العربية.

وأعربت الجامعة العربية عن تقديرها لجهود الإمارات، متمنية أن تكلل بالنجاح المتواصل لما فيه خير الطفولة العربية في كل بقاع الوطن العربي.

(وام)