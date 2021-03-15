شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 2521 موظفاً خلال شهرين في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نفَّذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، 71 برنامجاً تطويرياً خلال شهري يناير وفبراير، استهدف 2521 موظفاً وموظفة من الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الاتحادية.

وتشمل برامج التطوير الوظيفي، البرامج التطويرية، والبرامج التدريبية «تحت الطلب» التي تنفذ بناءً على احتياجات وطلب الجهات والدوائر الحكومية، والبرامج التأسيسية والدبلومات المهنية.

وعلى صعيد برامج التدريب «تحت الطلب» نفذت الدائرة خلال الشهرين الماضيين 13 برنامجاً تطويرياً في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية؛ تحت طلب الجهات الحكومية، استفاد منها 373 موظفاً وموظفة، كما نفذت ضمن البرامج التأسيسية لموظفي الحكومة 10 برامج تأسيسية انتسب إليه 273 موظفاً وموظفة.