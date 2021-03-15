شكرا لقرائتكم خبر عن مخزون الدم لدى «صحة دبي» يفوق المستويات المطلوبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:الخليج

أوضحت هيئة الصحة بدبي أن مخزون الدم لدى الهيئة يفوق المستويات المطلوبة للحالات الطارئة والحرجة والعاجلة المحتملة، مشيرة إلى أن مركز دبي للتبرع بالدم، التابع للهيئة تتوفر فيه جميع وحدات الدم بفئاته المختلفة، بما فيها الفئات النادرة.

وأكدت الهيئة أن المركز يقوم بتوفير وحدات الدم ومكوناته بأعلى درجات الجودة والسلامة؛ لتغطية حاجة المرضى في مستشفيات إمارة دبي الحكومية والخاصة، مؤكدة أن عملية توفير الدم تتم بشكل عاجل متى تطلب الأمر؛ وذلك وفق إجراءات وبروتوكولات معتمدة ومعمول بها محلياً وعالمياً.

وكشفت الهيئة عن تبرع أكثر من 63 ألف شخص بالدم يمثلون 149 جنسية تعاونوا مع المركز بكل إيثار وعطاء، ويبادرون بشكل دوري لتأمين احتياجاته، وننظر إلى هذا العطاء الإنساني النبيل بكل تقدير وامتنان، وتُعده قيمة مهمة ضمن منظومة القيم التي يتسم بها المجتمع الإماراتي.