شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: الأطفال ينعمون بحياة آمنة بدعم «أم الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن الأطفال وأسرهم يجدون كل الرعاية الضرورية لحياة آمنة وصحية وسعيدة، بدعم أم الإمارات ورؤيتها وبادراتها.

وقال سموه على تويتر: «في يوم الطفل الإماراتي الذي يرفع هذا العام شعار «حق اللعب»، نؤكد ضرورة انخراط الأطفال والنشء في أنشطة حيوية تساعدهم على تجاوز تحديات أزمة كوفيد19 وبدعم أم الإمارات ورؤيتها وبادراتها يجد الأطفال وأسرهم كل الرعاية الضرورية لحياة آمنة وصحية وسعيدة».