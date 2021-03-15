شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "التنظيم والإدارة" يعرض أمام النواب خطوات الإصلاح الإدارى والتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مساء اليوم، وذلك لاستكمال الاستماع إلى الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خطوات الإصلاح الإداري، ومنها إصدار القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذي يستهدف شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، واقتراح بعض الحلول التي نتج عنها تعديلات تشريعية لتجاوز بعض المشكلات الخاصة بالتسويات الوظيفية فيما يتعلق بأحقية الموظف في الحصول على الأجر الأعلى بدلا من أجر الدرجة المسوي إليها، واستهداف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ويطبق معايير الحوكمة ويقدم خدمات ذات جودة عالية، وينال رضاء المواطنين.

وأشار الشيخ، إلى تحديث الهياكل التنظيمة لتبسيط الهيكل الإداري للدولة للقضاء على مشكلة تعقد الهيكل التنظيمي وازدواجية وتضارب المهام، واتباع نظام متقدم لتقويم الأداء يواكب التغيرات العالمية، وتنظيم عملية التعاقد بحيث لا تتم إلا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع احتفاظ الجهاز بأصول العقود.

ولفت إلي إصدار العديد من القرارات الوزارية التي تنظم العديد من الشئون الوظيفية، مثل: القرار رقم 15 لسنة 2017 بشأن نموذج مقترح التطوير الذي يتم التقدم به لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بالجهاز الإداري للدولة، القرار 16 لسنة 2017 بشأن التعاقد مع الخبراء سواء الوطنيين أو الأجانب، والقرار 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب.

واستكمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عرض خطوات الإصلاح الإداري، وتشمل اقتراح تعديل القانون رقم 198 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يتيح صلاحيات للجهاز بشأن التوزيع وإعادة التوزيع، والندب والنقل، والتأكيد على أسلوب شراء الخدمة متمثلة في التعاقد مع شركات توريد العمالة خاصة في مجال الأمن والصيانة والنظافة، بدلا من التعاقدات من خلال عقود فردية.

وأشار إلي أن جهود الجهاز متمثلة في بناء وتكامل قواعد البيانات من خلال تطبيق الكتروني متكامل يشتمل على جميع بيانات الموظف والذي تم تغذيته ببيانات 2.9 مليون موظف تم نقل بياناتهم كاملة من المستندات الورقية إلى قاعدة البيانات الالكترونية، ويتم تحديثها بصفة دورية، والتطوير المؤسسي من خلال اتباع نظم المعلومات والتحول الرقمي والمراجعة الداخلية، والتقييم والمتابعة والدعم التشريعي والتخطيط، وبناء القدرات والتدريب والاستثمار في البشر من خلال خطط تدريب سنوية مجانية لكل موظفي الجهاز الإداري للدولة، مثل برامج "بداية" و المسار الوظيفي" و"برامج الإدارة الوسطية والإشرافية، والإدارة العليا، وبرامج "بداية جديدة" للخارجين على المعاش لتأهيلهم نفسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأوضح صالح الشيخ، أن جهود الجهاز تشمل تقديم برامج للتدريب والتأهيل للمرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وأعربت لجنة القوي العاملة، عن تقديرها لجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والإشادة بمجهودات الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز، الذي قدم الدعوة للجنة لزيارة مقر الجهاز للوقوف على التطورات التي أشار إليها في مجال التحول الرقمي وأرشفة المستندات، ومعاينة مركز تقييم القدرات والمسابقات.