الجيش الليبي يكشف تفاصيل عملية نوعية ضد تنظيم داعش الإرهابي

محمد الفلاح - الأحد 14 مارس 2021

قال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري اليوم الأحد إن "قوات الجيش الوطني الليبي نفذت عملية نوعية في مدينة أوباري استهدفت قيادياً في تنظيم داعش المدعو محمد ميلود محمد أبوعمر".



وأكد المسماري أنه بفضل جنود القيادة العامة البواسل أصبح هذا العنصر الخطير في قبضة القوات المسلحة الليبية.

وأفاد في بيان من في إطار تنفيذ المهام والواجبات العسكرية والأمنية قامت اليوم الأحد على الساعة الخامسة صباحا مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بعملية نوعية في مدينة اوباري حي الشارب حيث استهدفت القيادي بتنظيم داعش المدعو محمد ميلود محمد، أحد ابرز قيادات تنظيم داعش في سرت إبان سيطرت التنظيم على المدينة في سنة 2015.

وأضاف أن القيادي قاد بعمليات إرهابية وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي وأصيب بطلق ناري في البطن ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة وتلقي العلاج هناك ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه وتلقية دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت.

وصرح بأن القيادي تربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا "أبو معاذ العراقي" الذي قتل في مدينة سبها إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني الليبي في شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي وقتل معه قادة من تنظيم داعش بعد ما أصبح والي تنظيم داعش في شمال إفريقيا.

وتابع قائلاً إن "محمد ميلود عاد إلى مدينة أوباري إثر هزيمة التنظيم في مدينة سرت حيث قام بتشكيل خلية إرهابية بمدينة أوباري وقام بعمليات إرهابية منها خطف 4 مهندسين ايطاليين في سنة 2016 وطالب بفدية تقدر 4 مليون يورو مقابل إطلاق سراحهم وقد تمت الصفقة واستلم محمد ميلود أبو عمر التارقي القيمة المتفق عليها".

وتابعت القيادة العامة للجيش في بيانها، أنه "في عام 2019 اجتمع ابوعمر مع مهدي دنقو ابو البركات في مدينة أوباري ثم ذهب إلى مدينة مرزق للقاء أبو معاذ العراقي والتنسيق لعمليات عسكرية في الجنوب الغربي كما أن لديه علاقة مع أبو الوليد الصحراوي آمر تنظيم داعش في مالي والنيجر"، مشيرة إلى أن "هذا الإرهابي الخطير أصبح في قبضة القوات المسلحة العربية الليبية".