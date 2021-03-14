إحباط هجوم بحزام ناسف غربي الأنبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، الاحد، عن إحباط هجوم بحزام ناسف غربي الانبار.



وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية بالتحضير لعملية ارهابية في قضاء القائم تستهدف القوات الامنية والمواطنين من خلال تفجير حزام ناسف شرعت قواتنا بمقاطعة المعلومات الأمنية حيث تمكنا من السيطرة على مواد التفجير والتي هي عبارة عن حزام ناسف حديث الصنع".

وأضاف مصلح، أن "قوات الحشد الشعبي تعاملت بيقظة وحذر في متابعة المعلومات الاستخبارية التي وردت والتي قادت الى ضبط الحزام الناسف ودرء الخطر عن أهلنا".