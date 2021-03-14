انت الان تتابع خبر إصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت أنها بصحة جيدة.
وكتبت بورن البالغة 59 عاما على "تويتر": "بعد التأكد من إصابتي بكوفيد-19، سأواصل تنفيذ مهامي عن بعد".
وبورن هي أحدث مسؤول فرنسي كبير يصاب بفيروس كورونا هذا العام بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير ووزير الثقافة فرانك ريستر.
وبورن هي أحدث مسؤول فرنسي كبير يصاب بفيروس كورونا هذا العام بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير ووزير الثقافة فرانك ريستر.