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إصابة وزيرة فرنسية بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت أنها بصحة جيدة.
وكتبت بورن البالغة 59 عاما على "تويتر": "بعد التأكد من إصابتي بكوفيد-19، سأواصل تنفيذ مهامي عن بعد".

وبورن هي أحدث مسؤول فرنسي كبير يصاب بفيروس كورونا هذا العام بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير المالية برونو لو مير ووزير الثقافة فرانك ريستر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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