مقتل 30 جنديا شمالي نيجيريا خلال 4 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر عسكرية ومدنية، اليوم الأحد، إن إرهابيين قتلوا نحو 30 جنديا في سلسلة اشتباكات شمالي شرق نيجيريا منذ الأربعاء الماضي.

وتدهور الوضع الأمني في جميع أنحاء نيجيريا في الأشهر الماضية، بما في ذلك في شمالي شرق البلاد.



وقالت المصادر إن 4 هجمات أودت بحياة 27 جنديا على الأقل وعشرة من أفراد قوة المهام المشتركة المدنية بينهم قائد وحدة.

وتتألف قوة المهام المشتركة من مجموعات محلية من الرجال المسلحين الذين يحمون المناطق التي يعيشون فيها، وهم ليسوا أفرادا في الجيش ولكنهم غالبا ما يقاتلون جنبا إلى جنب مع الجنود.

وأعلنت ولاية غرب أفريقيا، وهي فرع تنظيم داعش في المنطقة، مسؤوليتها عن هجوم الجمعة الماضية في مونجونو عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم أمس السبت.



وقالت إنها قتلت 33 جنديا وأسرت واحدا، وقال مصدران عسكريان ومقاتل من قوة المهام المشتركة إن الهجوم أسفر عن مقتل ما بين 11 و15 جنديا وإن عددا آخر لا يزال في عداد المفقودين، كما قُتل 4 من مقاتلي قوة المهام المشتركة.

وقالت المصادر إن جنود الجيش قتلوا أيضا ثمانية مسلحين خلال معركة في جامدو يوم الأربعاء.