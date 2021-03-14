التحقيق مع مدرس تركي.. طالب بالمياه وتمهيد الطريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت السلطات التركية تحقيقًا مع مدرس لسؤاله أحد رؤساء البلديات المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بتمهيد طريق وإيصال المياه لمنطقته.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”.



ووفق المصدر فقد شارك زكي آيغون، رئيس بلدية منطقة "درينجه" بولاية كوجالي، غربي تركيا في بث تلفزيوني مباشر عبر الإنترنت بإحدى القنوات المحلية كأحد المتحدثين، وأجاب على أسئلة وجهت له من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال البث جاءه سؤال من المواطن نور الله شَنْ، مدرس التربية البدنية بإحدى المدارس الثانوية، عن موعد تعبيد الطريق لحي "تشينارْلي قاره بك" الذي يقيم فيه والتابع للبلدية التي يترأسها أيغون، وموعد إيصال المياه إليه، لا سيما أنه منذ سنوات بدون مياه أو طرق، كما أوضح السائل.

وعقب طرح هذا السؤال الذي رفض الضيف الإجابة عليه، قال نور الله شن، إن السلطات المحلية بالولاية فتحت تحقيقًا بحقه، بأوامر من رئيس البلدية زكي أيغون.





وفي حديث لوسائل إعلام محلية قال المدرس شَنْ "منذ سنوات وهذا الحي محروم من الطرق والمياه، وهذا في الحقيقة عيب بحق تركيا، وعلى مدار سنوات ونحن نناضل من أجل تعبيد طريق وإيصال المياه، لكن لا حياة لمن تنادي".

وأضاف المدرس قائلا "وقبل الانتخابات المحلية الأخيرة(مارس/آذار 2019) جاء السيد أيغون إلى الحي وتحدث معنا كمرشح لرئاسة بلدية المنطقة، وقدم عددًا من الوعود التي لم يوفي بها".

وزاد شن قائلا "فلما شاهدته في البرنامج التلفزيوني وجهت له سؤالًا من خلال حسابي على موقع التواصل الاجتماعي، لأسأله عن المياه والطريق، وليس لي أي غرض سياسي منذ لك، فهدفي إيصال المياه وتعبيد طريق وهذه أقل الحقوق الآدمية للإنسان".

واستطرد قائلا "لكني فوجئت فيما بعد بفتح تحقيق معي ما أثار دهشتي واستغرابي، لكني لست نادمًا على ما فعلت، ولا أخاف من أحد"