الإمارات.. تفاهم بين "صحة ومحاكم دبي" لتقديم خدمة وشهادة فحص ما قبل الزواج إلكترونياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن تحول خدمتها الطبية لفحوصات ما قبل الزواج إلى خدمات إلكترونية واختصار خطوات إتمام الخدمة إلى 3 خطوات بدلاً من 12 وعدد المستندات المطلوبة من 6 إلى مستند واحد فقط، والزيارات الطبية للمراكز أو التي تتم في المنازل من 3 إلى زيارة واحدة ومن ثم إصدار شهادة الفحص إلكترونياً، كل ذلك من خلال منصة إلكترونية ذكية مشتركة بين الهيئة ومحاكم دبي.



وفي هذا الإطار وقعت هيئة الصحة بدبي مذكرة تفاهم عن بعد مع محاكم دبي حيث وقعها كل من المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي محمد العبيدلي، والمديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتورة منال محمد تريم، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبموجب مذكرة التفاهم اتفق الطرفان على العمل معاً نحو أتمتة شهادة فحص ما قبل الزواج بعد عملية الربط الإلكتروني بحيث تكون النتائج مشتركة بين الطرفين لتكون شهادة الفحص إلكترونية تماشياً مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية وذلك بالتعاون مع حكومة دبي الذكية، وأكدا أهمية توفر شهادة فحص ما قبل الزواج في نموذج الربط المتفق عليه، واتفقا على دراسة إمكانية الربط الإلكتروني مع حكومة دبي الذكية بما يسهل استكمال إجراءات عقد القران.

وتضمنت الاتفاقية عدة بنود أهمها تعزيز التعاون والشراكة بينهما كل في مجال اختصاصه وبما يتوافق مع التشريعات والإجراءات والنظم السارية لدى كل طرف وتطوير العمليات والخدمات المشتركة لتحسين رحلة المتعاملين وتعزيز ومؤشر جودة الحياة ودعم المهارات الإبداعية في مجال هذه المذكرة من خلال الشراكة الإيجابية بين الطرفين التعاون في مجال الربط الإلكتروني بين الجهتين.

وقالت الدكتورة منال تريم إن "الهيئة حريصة على تقديم خدمات طبية نوعية بأفضل الطرق والوسائل التقنية والذكية لاسيما الخدمات التي توفرها في مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن باقة متنوعة من التخصصات"، منوهة إلى أن خدمة الفحص قبل الزواج من الخدمات بالغة الأهمية التي تعمل الهيئة على تطويرها بشكل متواصل.

وأكدت أن "التعاون مع محاكم دبي كشريك استراتيجي لرفع مستوى هذه الخدمة يمثل خطوة إضافية مهمة تصب في مصلحة المقبلين على الزواج خاصة أن مذكرة التفاهم تقضي في مضمونها بتبسيط جميع الإجراءات وتسهيل خطوات الحصول على شهادة الفحص التي ستكون إلكترونية".

من جانبه، أشار محمد العبيدلي إلى أن "هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود محاكم دبي لتحقيق توجهات القيادة في إنشاء منصة ربط ذكية بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل وبما يتواءم مع الرؤية المستقبلية لإمارة دبي في مجال التحول الرقمي إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجهتين في أنهاء فحص ما قبل الزواج لتكون شهادة فحص الزواج الكترونية ومن منطلق حرص الطرفين على تحقيق رؤية دبي بجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً والأكثر كفاءة وتكاملاً من حيث ربط الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين ومن حرص الدائرة لتعزيز لجهودها المتواصلة لتقديم أفضل خدماتها الإلكترونية والذكية لشركائها ومتعامليها".

واستعرضت هيئة الصحة بدبي أوجه خدماتها الطبية التي توفرها فيما يخص فحوصات قبل الزواج حيث أوضحت في موجز عرضها الذي قدمته الدكتورة سعاد هاشم استشارية طب الأسرة رئيسة قسم العيادات التخصصية مراحل تطور خدمات الفحص واختصار خطواتها وإجراءاتها ومستنداتها في ضوء الأتمتة والتحول الإلكتروني.