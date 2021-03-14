عبد المجيد تبون يجدد استعداد الجزائر لمساعدة دولة مالي على استعادة استقرارها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، استعداد الجزائر لمساعدة دولة مالي على استعادة استقرارها والتحضير للانتخابات التي ينتظرها الشعب المالي.



وقال الرئيس تبون في تصريح له عقب المحادثات التي جمعته بنظيره المالي، باه أنداو، في العاصمة الجزائرية" " ومثلما سبق لنا أن تبادلناه خلال لقاءات سابقة فنحن رهن إشارة إخواننا في مالي فيما يرونه يصلح في المرحلة الراهنة بخصوص تهدئة الأوضاع والتحضير للانتخابات التي سطروها".

من جهته، أعرب باه أنداو، عن شكره للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على "دعمه" و"تفانيه" في مساعدة مالي في مسعاها للخروج نهائيا من الأزمة التي تمر بها.

وقال أنداو، في تصريح للصحافة بعد لقائه تبون: " لقد خرجنا من أزمة في غاية الصعوبة والتعقيد ولولا دعم ومساندة اصدقائنا الجزائريين ما كنا لنتمكن من الخروج منها. فنحن نحظى بالدعم والفهم والمساعدة في مسعانا".