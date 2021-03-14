شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير الكويت يتوجه إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم الأحد إلى أوروبا في زيارة خاصة بعد خضوعه لفحوص طبية ناجحة في الولايات المتحدة، وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية التي لم توضح وجهته المحددة.



وتولى الشيخ نواف (83 عاماً) السلطة في الكويت في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وتوجه إلى الولايات المتحدة في الرابع من مارس (آذار)، فيما تواجه حكومته أزمة سيولة ناجمة عن تراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.