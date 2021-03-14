الكويت تسجل 1063 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 1063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 209 آلاف و523 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1172.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 209 .

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 1390 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 194الف و172حالة.