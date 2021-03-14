شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب يوضح جهود الدولة فى تطبيق المواطنة والثأر للشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود الدولة لتطبيق مفهوم المواطنة ورعاية الدولة لشهدئها، موضحا أنه تقدم بطلب إحاطة يطالب بإدراج أسر شهداء مصر فى ليبيا ضمن صندوق رعاية الشهداء.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك 21 شهيد مصرى في مدينة سرت الليبية قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابى والدولة المصرية قامت بالثأر وتوجيه ضربة للإرهابيين بعدها مباشرة وأخذ حقوق المصريين الشهداء في ليبيا، موضحا ضرورة أن يتم صرف معاشات لأسرهم.

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة تتخذ خطوات إيجابية للغاية فى رعاية الشهداء بجانب اتخاذها خطوات كبيرة في مجال المواطنة وعلى رأس هذا الأمور قانون بناء الكنائس.