شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 8 اقتراحات برغبة لتطوير طرق وإنشاء مواقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عاطف ناصر، علي 8 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، منها الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدى دسوقى، الأول بشأن رصف منطقتي الأربعين والمعلمين بحي غرب مدينة أسيوط، والثانى بشأن اعتماد تقسيم حوض الملك والطحان بحي غرب مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

كما وافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النواب زكريا حسان، شعبان لطفى، أحمد جعفر، بشأن توسعة موقف قرية الجلاوية – مركز ساقلتة على مصرف أخميم الرئيسي، وإنشاء موقف سيارات على مصرف أخميم الرئيسي بجزيرة المستعمرة – الجلاوية – ساقلتة – محافظة سوهاج، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق جالي نصر الله، بشأن إنشاء (3) وحدات محلية في قرى (27، 23، الرويسات) من ضمن قرى الخريجين التابعة لمحافظة مطروح، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم محمد عبدالعليم، بشأن توسعة ورصف وإنارة طريق السرب الممتد من طامية إلى الري ومنه إلى طريق أسيوط الغربي – محافظة الفيوم.

وتضمنت الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد حماد، بشأن إقامة سور حول المقابر الكائنة أمام منطقة الـ (290) فدان بمدينة 15 مايو – محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علي بدر، بشأن استكمال رصف طريق قرية منشأة كساب بقرية قلة بطول (2) كم مركز أهناسيا – محافظة بني سويف، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق ترعة زكي الموصل لترعة الشناوية بطول 2,5 كم – محافظة الدقهلية.

فيما تم سحب الاقتراح برغبة المقدم من النائب حامد جلال جهجة، بشأن استكمال رصف بعض الطرق بقري مركز المحلة الكبري – محافظة الغربية، وتأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي عبدالونيس، بشأن إنشاء محلات صغيرة على سور محطة دار السلام وحدائق المعادي – محافظة القاهرة، وكذلك تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن تحويل قرية دمرو – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ إلي مدينة.