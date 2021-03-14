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"لم ندخل الموجة الثالثة بعد".. مسئول بـ"الصحة" يكشف سبب زيادة معدلات إصابات كورونا مؤخرًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الشؤون الوقائية بوزارة الصحة، وصول 6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا بنهاية مارس الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "on e"، أن هناك حالة استهانة من المواطنين بفيروس ، ويتم التعامل معه على أنه دور برد وهو ما تسبب في زيادة الإصابات الفترة الأخيرة.

وتابع: "على المواطن التوجه لأقرب مستشفى حكومي حال الإحساس بأعراض كورونا"، كما لفت إلى أن مصر لم تدخل حتى الآن الموجة الثالثة لكورونا ولكن يجب الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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