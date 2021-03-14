للعاملين في السعودية.. شروط طلب تأشيرة الخروج والعودة بدون تحكم صاحب العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

تسمح مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص السعودي، للعمال بالخروج والعودة للمملكة دون أن يتحكم بهم صاحب العمل.

وبدأت المملكة السعودية نظامًا جديدًا للعمل اليوم الأحد، بعد إلغاء الكفيل، تحت اسم "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص السعودي.

ويقدم النظام الجديد 3 خدمات رئيسية هي خدمة التنقل الوظيفي وخدمة الخروج والعودة وخدمة الخروج النهائي، وتتوفر الخدمات عبر منصتي (قوى) و(أبشر).

وكانت عملية الخروج والعودة للمملكة تخضع سابقًا لصاحب العمل "الكفيل" الذي كان يتحكم في خروج ودخول العمل.

ويشرح الخليج 365 في السطور التالية كيفية الاستفادة من خدمة الخروج والعودة للعاملين في السعودية بعد تطبيق النظام الجديد، وفقًا للدليل الاسترشادي الذي وضعته وزارة الموارد البشرية السعودية.

تعريف الخدمة

تتيح هذه الخدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل الموثق عبر حسابه في منصة "أبشر".

وتضع الوزارة عدة شروط للاستفادة من الخدمة وهي كالآتي:

-أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

-أن يكون لدى العامل عقد عمل سارٍ وموثق.

-أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول وتغطي فترة الخروج والعودة.

- أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة لا تقل عن 90 يومًا.

-أن يكون العامل داخل المملكة عند طلب التأشيرة.

-ألا يوجد على العامل مخالفات مرورية.

وتأكد الوزارة على ضرورة وجود حساب للعامل على منصة أبشر، على أن يتحمل العامل التكاليف المالية المترتبة على طلب تأشيرة الخروج والعودة.

وتسمح الخدمة للعامل الوافد بطلب تأشيرة الخروج والعودة لمرافقيه، كما يمكن له إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.

وذكرت الوزارة أنه إخلال العامل بالتزاماته وعدم إكمال عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في السعودية بشكل نهائي.

وتعتبر هذه الخدمة إضافية، ويمكن للعامل إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملين عن طريق صاحب العمل.

وذكرت الوزارة إن مدة تأشيرة الخروج والعودة 30 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة، ولا يحق للعامل تمديدها، لكن يحق لصاحب العمل تمديدها.